Situácia v FC Everton sa vyostruje: Fanúšikovia sa tvrdo pustili do Lamparda

Fanúšikovia anglického futbalového klubu FC Everton požadujú odchode trénera Franka Lamparda (43) v snahe zvrátiť možný zostup tradičného celku do druhej najvyššej súťaže v krajine.

Klub z Liverpoolu naposledy vypadol z najvyššej súťaže v roku 1951 a teraz je k tomu blízko. "The Toffees" totiž v stredu prehrali na pôde Burnley 2:3 a v tabuľke Premier League sú až na 17. priečke, iba bod od pásma zostupu. A práve na 18. priečku sa v stredu dostali futbalisti domáceho Burnley.

Niekdajší anglický reprezentant sedí na lavičke Evertonu od koncom januára, vo funkcii vtedy nahradil Španiela Rafaela Benitéza. Klub viedol zatiaľ vo ôsmich ligových zápasoch a v nich Everton dosiahol len dve víťazstvá a až šesť prehier. Klub z Merseyside patrí medzi tradičných účastníkov mužstvá Premier League, veď v najvyššej domácej súťaži je bez prestávky od roku 1954. Aktuálne sa však nachádza v kríze napriek tomu, že od príchodu majiteľa Farhada Moshiriho vo februári 2016 minul na príchody nových hráčov viac ako 500 miliónov libier, čo je v prepočte približne 600 miliónov eur.

"Môžeme sa udržať medzi elitou, ale nie s Lampardom. S ním je to bez šance," napísal jeden z fanúšikov Evertenu na twitteri, cituje ho web denník The Daily Mail. "Sme hrozní a nevidím šancu, že v zostávajúcich deviatich zápasoch dosiaheneme nejaké víťazstvá. Vidím to na odchod Lamparda ešte pred koncom sezóny," uviedol iný priaznivec a ďalší napísal odkaz vedeniu klubu: "Zbavte sa Lamparda hneď dnes."

"The Toffees" najbližšie čaká séria náročných zápasov, ktorú odštartuje sobotňajším domácim duelom proti Manchestru United. V prípade straty bodov by sa klub mohol ocitnúť v pásme zostupu, keďže hráči Burnley v nedeľu cestujú na ihrisko posledného Norwichu, ktorý v aktuálnej sezóne zvíťazil iba štyrikrát.