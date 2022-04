Dojímavý príbeh zatiaľ nemá šťastný koniec: Otec míňa tisíce, aby synovi splnil sen vidieť Ronalda

Naozaj smutný scenár píše príbeh otca, ktorý svojmu synovi sľúbil, že uvidí hrať Ronalda. Aby svojho potomka potešil, minul tisíce eur, avšak stále, keď spoločne došli na štadión, Cristiano Ronaldo bol mimo zostavy.

Obrovským snom 12-ročného Zaca, podobne ako mnohých jeho rovesníkov, je vidieť hrať portugalskú hviezdu naživo. V roku 2020 utratil jeho otec takmer 2 tisíc eur za cestu a lístky na zápas Juventusu. Ronaldo sa však na trávnatej ploche nepredstavil.

V marci tohto roku prišiel podobne drahý druhý pokus. Ďalšie tisícky eur za lístky, ubytovanie a dopravu, aby so synom sledovali derby manchesterských celkov. Portugalský reprezentant tentokrát v zostave chýbal pre zranenie.

Známe príslovie do tretice všetko dobré v tomto prípade neplatilo. Duo z juhu Anglicka získalo počas víkendu vstupenky na duel proti Leicesteru zadarmo, avšak splnený sen opäť nenastal. Jedného z najlepších futbalistov všetkých čias tentokrát zmohlo prechladnutie.

„Vysolili sme za to obrovské peniaze. Sľúbil som Zacovi, že ho vezmem na zápas Ronalda, takže to splním, nech sa deje, čo sa deje,“ povedal odhodlaný otec pre portál The Sun.