Fanúšikovia ho doslova vyzliekli: Ivan Rakitič odchádzal z trávnika iba v trenkách

Chorvátsky futbalista opustil Barcelonu ešte v roku 2020. Na známe miesto sa vrátil so svojím terajším zamestnávateľom zo Sevilly. Domáci fanúšikovia ho obrovským potleskom a ováciami privítali už počas predzápasovej rozcvičky.

Spolu so svojimi spoluhráčmi síce zápas na pôde bývalého tímu nezvládol, avšak ani to mu nezabránilo, aby sa barcelonskému publiku doslova rozdal. Domácim nadšencom na tribúnach daroval svoj dres i jeho spodnú časť a z ihriska zišiel iba v spodnej bielizni.

📹 Rakitic gives his shirt and shorts to fans after the game #BarçaSevilla ⏩ @GolagolE3 pic.twitter.com/pfXUpmcsVX