Bude opäť žiariť na Britských ostrovoch? Coutinha finančne lanári zamestnávateľ Dúbravku

Philippe Coutinho, ktorý momentálne hosťuje v anglickej Aston Ville, sa dostal do vynikajúcej formy. O kmeňového hráča Barcelony sa začínajú zaujímať ďalšie celky, vrátane finančne posilneného Newcastlu.

Napriek tomu, že sa objavuje mnoho záujemcov, expert predpokladajú, že na Brazílčana si Aston Villa uplatní opciu. Napriek tomu sa objavuje mnoho záujemcov o služby hráča pod zmluvou španielskej Barcelony.

Španielsky denník Sport prišiel s informáciou, že o služby záložníka sa hlási napríklad Newcastle. Účastník Premier League mal dokonca uviesť, že by potenciálnemu nového hráčovi vyplatil tučný bonus, pokiaľ by sa rozhodol hájiť jeho farby. Coutinhovi by na účet okamžite pristál jeden milión libier.

V kuloároch sa spomína takisto Arsenal. Isté je, že niekdajší klenot Liverpoolu by na ostrovoch najradšej zotrval. Predpoklady na to má ideálne.