Futbalista Slovana Medveděv prišiel na Nový rok takmer o oko: Návrat na ihriská v okuliaroch!

Mal šťastie v nešťastí. Keď obranca futbalového Slovana Jurij Medveděv (25) prišiel pri oslavách Nového roku takmer o oko, nebolo v tom čase isté, či sa ešte vráti k futbalu. Vďaka lekárom a vedeniu belasých, ktoré pre hráča robí všetko, čo sa dá, sa dostal z najhoršieho a v týchto dňoch začína s individuálnym tréningom. Je však celkom pravdepodobné, že na zápasy bude v budúcnosti nastupovať so špeciálnymi okuliarmi.

Oslavy Nového roka si český futbalista kazašského pôvodu určite nepredstavoval tak, ako dopadli. V Estónsku, kde bol so snúbenicou Simonou a s takmer ročným synčekom Iľjom, si vlastnou nešikovnosťou vážne poškodil oko. „Pôvodne ma chceli operovať priamo tam, ale kvôli tlaku v lietadle by som nemohol odletieť na Slovensko.

Tak mi vedenie Slovana vybavilo operáciu v ružinovskej nemocnici, za čo som mu veľmi vďačný. A, samozrejme, lekárom, ktorí odviedli výbornú prácu, lebo to bolo naozaj ťažké zranenie. Aj som rozmýšľal, že čo keď to nevyjde, ale veľkou oporou mi bola rodina. Najmä snúbenica, rodičia, sestra, pričom veľa času som mohol tráviť so synčekom,“ povedal pre Nový Čas Jurij.

Vďaka odborníkom už v týchto dňoch začal s individuálnou prípravou, a to dokonca skôr, ako sa plánovalo. „Asi mesiac mám náskok,“ prezradil obranca belasých, ktorý začína s behmi a najmä s krútením pedálov na stacionárnom bicykli.

Postupne bude záťaž zvyšovať a za nejaký čas sa pripojí k celému tímu. „Na to sa už veľmi teším. Hoci som chodil medzi chlapcov aj doteraz, trénovať s mužstvom, to je predsa len iné,“ teší sa futbalista, ktorý však bude zrejme pri zápasoch používať špeciálne okuliare. „Šošovky sme vylúčili, ale ochranné okuliare asi budem nosiť,“ dodal Medveděv.

Čo na to vedenie belasých?

„Som veľmi rád, že Juriho liečba je úspešná a že sa jeho stav zlepšuje, dokonca rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Jurij už začal individuálne trénovať a čoskoro sa aj vďaka výborne odvedenej práci lekárov pridá k mužstvu. Pomáhali sme mu a aj naďalej budeme, aby sa čoskoro vrátil na trávniky,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Ako Davids?

Kvôli problémom so zrakom nosil špeciálne ochranné okuliare aj bývalý vynikajúci holandský reprezentant Edgar Davids (49), ktorý okrem nich na ihrisku vzbudzoval pozornosť aj dlhými dredmi.