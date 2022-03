Obrovská tragédia po baráži o MS: Zavinili rozzúrení fanúšikovia smrť antidopingového komisára?

Prvý zápas medzi Nigériou a Ghanou skončil 0:0, keďže sa však v africkej kvalifikácii ešte stále zohľadňujú góly na ihrisku súpera, musela Nigéria v odvete uhrať rovnaký výsledok alebo vyhrať, aby vôbec mala šancu na postup. Z toho dôvodu sa duel odohral v hlavnom meste Abujam keďže sa tam nachádza štadión pre 60 tisíc ľudí a národný tím na ňom doposiaľ nikdy neprehral.

Neporaziteľnosť síce naďalej trvá, no konečná remíza 1:1 poslala na svetový šampionát hosťujúcu Ghanu. Tento výsledok fanúšikov Nigérie poriadne rozzúril, preto vtrhli na hraciu plochu a začali rozbíjať všetko, čo im prišlo pod ruku. Podľa agentúry Reuters dokonca hádzali rôzne predmety na priaznivcov a hráčov Ghany, ktorí sa do šatne museli doslova prebíjať.

Rozdivočený dav musela upokojiť donucovacími prostriedkami až polícia. Ochrancovia zákona pri zásahu použili obušky i slzný sprej.

​Počas stretnutia alebo po ňom došlo taktiež k veľkej tragédii, keď zomrel antidopingový komisár Joseph Kabungo. Informovala o tom Zambijská fotbalová asociace. Príčinou smrti bola zástava srdca. Nie je však jasné, či to môžeme spájať s nechutným vystrájaním fanúšikov. „Berieme na vedomie, že je príliš skoro na to, aby sme zaoberali podrobnou príčinou jeho smrti, ale počkáme na kompletnú správu CAF a FIFA o tom, čo sa presne udialo," uviedol vo vyhlásení prezident Zambijskej futbalovej asociácie.

It is getting messy here. Destroying everything they can touch. Tear gas fired! pic.twitter.com/g49v8oV9Rg