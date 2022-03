FC Barcelona by mala získať dvoch nových hráčov: Kto smeruje k španielskemu gigantovi?

Christensenovi, ako aj Kessiému končia v lete zmluvy so svojimi aktuálnymi klubmi. Podľa zdrojov z britských ostrovov prvý menovaný prejavil veľkú túžbu hrať za Barcelonu, kvôli tomu odmietol aj viacero lukratívnych ponúk z Anglicka. Tréner Chelsea Thomas Tuchel je z blížiaceho sa odchodu obranného esa nešťastný.

Záložník Franck Kessié mal na stole tiež viacero ponúk. Hovorilo sa o Arsenale a Manchestri United. Stredopoliar by však mal posilniť Xaviho tím.

Prezident FC Barcelona, Laporta, prezradil, že klub podpísal zmluvy s dvoma hráčmi pre budúcu sezónu, hoci neuviedol, s kým. "Dokončili sme dva podpisy na budúcu sezónu. Jeden je stredopoliar, druhý je stredný obranca. Ich mená však nesmiem spomenúť," uviedol šéf Kataláncov.

Prestupový guru Fabrizio Romano na Twitteri potvrdil, že ide práve o spomínanú dvojicu hráčov. "Samozrejme, zmluvy s Franckom Kessiem a Andreasom Christensenom sú plne dohodnuté."

Barça president Laporta confirms: "We've completed two signings for the next season: one is a midfielder, the other one is a centre-back. But I'm not allowed to mention their names". ✍🏻📑 #FCB



Of course, Franck Kessié and Andreas Christensen deals are both fully agreed.