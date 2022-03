Ukrajinský reprezentant Vitalij Mykolenko vie, ako by naložil s Putinom: Predhodil by som ho trpiacim

Pôsobenie v Premier League si zatiaľ neužíva tak, ako by chcel. Ukrajinský reprezentant Vitalij Mykolenko (22) si na začiatku roka splnil sen, keď za takmer 22 miliónov eur prestúpil z Dynama Kyjev do Evertonu.

Radosť z futbalu mu však v súčasnosti kazí ruská invázia v jeho rodnej krajine. Hlavného vinníka súčasnej situácie Vladimira Putina by najradšej predhodil trpiacim, ktorí by určite vedeli, čo s ním.

Keď začiatkom roka Mykolenko prestúpil z Dynama Kyjev do tradičného prvoligového anglického klubu Everton FC, ktorý sídli v Liverpoole, mal obrovskú radosť. To však ešte netušil, čo sa o necelé dva mesiace stane...

Jeho nový klub za ním od začiatku vojny pevne stojí a snaží sa mu, ako aj celej Ukrajine všemožne pomáhať napriek tomu, že on osobne o nič zatiaľ nepožiadal. „Chcem, aby celý svet vedel, že ruská armáda zabíja civilistov vo všetkých mestách nezávislej Ukrajiny. Je ťažké počuť úzkostlivý hlas mojich rodičov, ktorí hľadajú možnosť zachrániť sa a ja im nemôžem pomôcť,“ vyhlásil po tom, čo sa vojna začala ukrajinský futbalista, pre ktorého je najväčším vinníkom jednoznačne prezident agresorskej krajiny Vladimir Putin, s ktorým by sa Mykolenko rád stretol osobne.

A presne vie, ako by sa zachoval. „Predhodil by som ho ľuďom, ktorí prišli vo vojne o rodinných príslušníkov, domovy a museli utiecť z krajiny. Som stopercentne presvedčený, že by vedeli, ako s týmto čudákom naložiť,“ dodal.