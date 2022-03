Nečakané problémy českých futbalových reprezentantov: Do Švédska neodleteli!

Česká futbalová reprezentácia neodcestovala v utorok podľa plánu do Švédska na duel semifinále baráže o postup na MS 2022. Dôvodom bola porucha lietadla.

Okrem viacerých zranených hráčov sa musia Česi vysporiadať s ďalšími patáliami. Do Štokholmu dorazia omnoho neskôr, než bolo pôvodne naplánované. „Z dôvodu technického problému na lietadle sa do Švédska presunieme až v stredu. Veríme, že aj keď musíme podobné veci riešiť, tak všetko dopadne podobne ako naposledy na EURO, kedy sme po takých problémoch porazili Holandsko a postúpili do štvrťfinále šampionátu,“ v stručnosti oznámil tlačový hovorca národného tímu Petr Šedivý.

Na stretnutie sa napokon presunie až v stredu. Česi nastúpia v Štokholme vo štvrtok o 20.45 h. V prípade úspechu proti domácim ich v boji o miestenku na šampionát čaká 29. marca finále baráže v Poľsku. Informoval portál sport.cz.