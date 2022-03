Kto sa nakoniec stane novým majiteľom FC Chelsea? Záujem prejavil aj šéf Svetovej atletiky

Anglický futbalový klub FC Chelsea by už čoskoro prvýkrát od roku 2003 mohol mať nového majiteľa. Záujemcovia o kúpu sa mohli prihlásiť do piatkového večera. O zisk The Blues sa teda napokon budú usilovať tri finančné subjekty.

Medzi nimi je tiež prezident Svetovej atletiky (WA) a bývalý slávny atlét Sebastian Coe, ktorý prejavil záujem spoločne s niekdajším šéfom leteckej spoločnosti British Airways Martinom Broughtonem. O kúpu londýnskeho celku sa usiluje aj Nick Candy, ktorý je známym britským realitným magnátom a tiež veľkým fanúšikom „modrých". Spolu s dvomi juhokórejskými spoločnosťami je ochotný zaplatiť 2 miliardy libier. Posledným záujemcom o úradujúceho šampióna Ligy majstrov je rodina Rickettovcov. Tá už od roku 2009 vlastní americký baseballový klub Chicago Cubs za 650 miliónov libier. Kúpou Chelsea by výrazne rozšírila pole svojej pôsobnosti.