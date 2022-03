Slavista Schranz proti Feyenoordu s jasným cieľom: Ukončiť suchoty

Vyfasovali súpera, ktorého si želali najmenej! Futbalovú Slaviu Praha sklamal štvrťfinálový žreb Európskej konferenčnej ligy. Z osudia jej totiž vytiahli Feyenoord Rotterdam. Popredný holandský klub, s ktorým mali „zošívaní“ do činenia už v základnej skupine súťaže a nedarilo sa im podľa predstáv – vonku prehrali 1:2, v domácej odvete remizovali 2:2.

Slavia je na medzinárodnej úrovni v kurze. Čaká ju už tretie pohárové štvrťfinále za posledné štyri roky. Jej útočník Ivan Schranz je pri absencii Jakuba Hromadu jediným slovenským hráčom v tomto štádiu európskych súťaží. Ani on nebol nadšený výsledkom žrebu. „Dostali sme veľmi silného súpera. Odohrali sme proti nemu dva zápasy, čo môže byť našou výhodou, ak sa na neho dobre pripravíme,“ povedal pre klubovú stránku.

Reprezentačný útočník, ktorý nechýba v nominácii na blížiace sa dva prípravné duely proti Nórsku a Fínsku (25. a 29. marca v Osle, resp. v Murcii), sa proti Feyenoordu zatiaľ strelecky nepresadil. Do tretice by rád ukončil prekliatie. „Súper má veľmi dobré mužstvo s výraznými individualitami smerom do ofenzívy, na ktoré si budeme musieť dať pozor. Predchádzajúce zápasy nám výsledkovo nevyšli, no o to väčšia motivácia bude proti nemu uspieť a zlomiť to.“

Lídrom Feyenoordu, materského klubu iného slovenského útočníka Róberta Boženíka, je so šiestimi gólmi nigérijský hrot Cyriel Dessers. Práve on vykopal tímu v Prahe remízu 2:2, keď vyrovnával v nadstavenom čase. Slavia začína tentoraz v Rotterdame na štadióne De Kuip, čo môže byť výhodou. „To áno, pokiaľ by sme dosiahli v prvom zápase dobrý výsledok. Tak, ako sa nám to podarilo predtým v Istanbule proti Fenerbahce,“ dodal Schranz.

Slavia sa predstaví na holandskej pôde 7. apríla, odveta v Edene je na programe o týždeň neskôr. Ak by sa pražskému tímu podarilo prebiť do semifinále, čakal by ich lepší z dvojice Olympique Marseille – PAOK Solún a začínali by 28. apríla na svojom štadióne.