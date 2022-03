Rozhodujúci zásah doslova bolel! Frank Lampard si pri oslavách gólu zlomil ruku

Everton pritom dohrával duel bez vylúčeného stredopoliara Allana. Iwobi rozhodol gólom do bránky slovenského brankára Martin Dúbravku, do šance ho vysunul Dominic Calvert-Lewin.

"Stalo sa mi to pri oslave gólu. Do ničoho som nevrazil, ale po dvoch minútach som si uvedomil, že sa moja ruka trasie a bolí to. Za tri body však takúto obetu beriem," opísal Lampard incident pre web BBC Sport. Everton sa triumfom odpútal od pásma zostupu, pred osemnástym Watfordom má aktuálne náskok troch bodov.

Ouch! 😅



He might have broken his hand during the celebrations, but the three points is the only thing on Frank Lampard's mind #EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/HMxlUXF3L9