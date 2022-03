Pôjde Old Trafford k zemi? Vedenie United zvažuje demoláciu svojho štadióna

Jeden z najznámejších futbalových štadiónov na svete bude čoskoro možno zrovnaný so zemou. Vedenie Manchester United zvažuje zbúranie svojho svätostánku, aby namiesto neho mohli postaviť nový, modernejší.

Štadión Old Trafford bol postavený pred 122 rokmi a od roku 2006 neprešiel žiadnou väčšou rekonštrukciou. Červení diabli by neradi zaostávali za konkurenciou, potrebujú modernejší štadión, preto sa zvažuje jeho kompletné zbúranie a postavenie nového na rovnakom mieste. Veľmi kontroverzná možnosť je podľa denníku Daily Mail iba jednou z troch možných variant.

Ďalšou možnosťou je zrekonštruovať južnú tribúnu, ktorá by mohla byť po novom predĺžená aj nad železničnú trasu, ktorá je hneď za štadiónom. Poslednou alternatívou je ponechať štruktúru štadióna nedotknutou a previesť iba prestavbu diváckych a firemných priestorov.

Kompletné zbúranie Old Trafford sa zatiaľ nedá vylúčiť, ale tejto variante stoja v ceste dve obrovské prekážky. Fanúšikovia by demoláciu svojho svätostánku iba ťažko akceptovali a dali by sa očakávať veľké protesty. Navyše by United nemali kde hrať svoje domáce stretnutia.