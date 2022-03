Štvrtoligové Bánovce nad Bebravou pomáhajú mladým ukrajinským futbalistom: Miesto vo vlaku na Slovensko si museli vyplakať

Vojna na Ukrajine píše mnoho príbehov. Jedným z nich je aj ten o pomoci štvrtoligového futbalového klubu Spartak Bánovce nad Bebravou a mesta skupine 24 ľudí z ukrajinského Vyšhorodu, v ktorej je 19 mladých futbalistom tímu FK Čajka Vyšhorod.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Skupina dorazila v nedeľu večer po strastiplnej ceste na Slovensko. Bánovecký klub im v spolupráci s viacerými organizáciami zabezpečil ubytovanie, stravu, výučbu a hlavne futbalové tréningy, o ktoré doma pre vojnu prišli.

Celý príbeh sa začal prosbou trénera Čajky Vyšhorod Jurija o pomoc pre mladých futbalistov tohto ukrajinského klubu. Cez svojho ruského priateľa Nikitu, ktorý ako bývalý profesionálny futbalista má kontakty aj na Slovensku, sa do humanitárnej akcie zapojil štvrtoligový klub FC Spartak Bánovce nad Bebravou.

„Pôvodne k nám mali prísť mladší futbalisti kategórie do trinásť rokov, ktorých trénoval práve Jurij. Chlapci sa však z humanitárneho koridoru museli vrátiť a ani sa nevie o ich osude. Jurij tak vzal starších hráčov, ktorých sa mu podarilo zohnať a tí s piatimi matkami nastúpili do posledného humanitárneho vlaku, v ktorom si museli miesto vyplakať, lebo bol preplnený a boli chvíle, keď sme si mysleli, že sa cez jednotlivé koridory ani nedostanú... Po tisícpäťstokilometrovej ceste a problémoch na hraniciach dorazili do Bánoviec,“ vyjadril sa pre Nový Čas bánovecký šéftréner mládeže Miloš Šagát.

Mladí futbalisti vo veku od deväť do štrnásť rokov budú bývať v internáte a učiť sa v miestnej strednej škole. „Výpočtovú techniku, jazyky a bude im zabezpečená aj športová príprava, veď boli členmi futbalovej akadémie,“ dodal šéftréner Spartaka.