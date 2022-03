Spoluhráč Lukáša Tesáka je na úteku pred vojnou: Prišiel čas vrátiť mu pomoc!

S futbalom prešiel takmer celý Východ. Bývalý reprezentant Lukáš Tesák (36) je prvým slovenským futbalistom, ktorý hral najvyššiu ukrajinskú súťaž. V drese Zorye Luhansk strávil dva roky a z tých čias mu v krajine zostalo mnoho priateľov. Jedným z nich je aj bývalý spoluhráč, ukrajinský reprezentant Mykyta Kameňuka (36), ktorý je momentálne so svojou rodinou na úteku pred vojnou. A ako Lukáš Tesák tvrdí, prišiel čas vrátiť mu pomoc.

Bývalý slovenský reprezentant je smutný z udalostí, ktoré sa momentálne dejú na Ukrajine. „Je veľmi nepríjemné počúvať, že moji známi a kamaráti už niekoľko dní prespávajú v autách a v hoteloch a utekajú z krajiny,“ povedal na úvod Lukáš Tesák, ktorý je v pravidelnom kontakte najmä s bývalým spoluhráčom zo Zorye Luhansk Mykytom Kameňukom. „Mykyta je klubová legenda a teraz uteká pred vojnou s manželkou a tromi deťmi, pričom to najmenšie nemá ani dva mesiace. Cez Moldavsko a Rumunsko sa mu podarilo dostať až do Maďarska a teraz má dilemu čo ďalej,“ pokračoval prvý Slovák v ukrajinskej lige.

Do úvahy údajne prichádzajú dve krajiny - Nemecko a Slovensko. „Ak by sa rozhodol pre našu krajinu, samozrejme, mu pomôžem. Už zisťujem, za akých podmienok by mohli u nás fungovať. Keď som pôsobil na Ukrajine, bol to práve on, kto mi vo všetkom pomohol. Teraz prišiel čas mu to vrátiť,“ prezrádza Tesák, ktorý však má priateľov aj v Rusku, kde pôsobil v tímoch Torpedo Moskva a Arsenal Tula. „Od nich mám informácie, že tam veľa ľudí proti vojne demonštruje. Tvrdia im tam, že Európa je v ,háji‘, tu zas tvrdia, že zle je na tom Rusko. Takže človek nevie, kde je pravda a čo si o tom všetkom má myslieť. Je to hra mocných, pričom na to doplácajú obyčajní ľudia,“ dodal Lukáš Tesák.

Kde všade hral na východe

2010 - 2012 Zorya Luhansk (Ukrajina)

2012 - 2014 Torpedo Moskva (Rusko)

2014 - 2015 Arsenal Tula (Rusko)

2016 - Kairat Almaty (Kazachstan)

2017 - Gomel (Bielorusko)