Ak postúpite do Ligy majstrov, budete štedro odmenení: TOTO prisľúbilo vedenie hráčom Arsenalu!

Arsenal chýba vo futbalovej Lige majstrov už šesť rokov. Klub z Londýna má však aktuálnu sezónu veľmi slušne rozbehnutú a v jej budúcej edícii by vôbec nemusel chýbať. Vedenie „kanonierov“ motivovalo viac ako slušnou finančnou čiastkou.

Po nie ideálnom štarte si drží Arsenal štvrté miesto tabuľky. Ak by na ňom Londýnčania zotrvali, po šiestich rokov by boli súčasťou prestížnej Ligy majstrov. So stratou jediného bodu ich však prenasleduje Manchester United, jedno víťazstvo zasa stráca Tottenham a West Ham. Tím pod taktovkou trénera Artetu však má niekoľko zápasov k dobru.

Portál Daily Mail prišiel s informáciou, že ak by „kanonieri“ zavŕšili ročník medzi TOP4, všetci hráči by boli odmenení jednorazovým finančným bonusom vo výške pol milióna libier. Súčasťou zmlúv niektorých hráčov dokonca je, že v prípade postupu do Ligy majstrov sa im zvýši týždenný plat.