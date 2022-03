Srdcervúci moment v anglickej Premier League: TOTO spravil mladík po tom, čo zistil, že je v súboji s Eriksenom

Ešte 12. júna sa naskytli futbalovým fanúšikom v Kodani hrozivé chvíle. Jeden z najlepších dánskych futbalistov Christian Eriksen skolaboval a o svoj život bojoval priamo na hracej ploche. Po zástave srdca sa akoby zázrakom po čase vrátil späť k profesionálnemu futbalu, keď podpísal zmluvu s Brentfordom, účastníkom anglickej Premier League.

Eriksen dokazuje, že z futbalového umenia mu neubudlo a v nedeľnom stretnutí na pôde Norwichu sa ho rozhodol hlavný tréner Thomas Frank po prvýkrát nasadiť do hry od začiatku stretnutia.

Práve v 38. minúte tohto duelu došlo k situácii, ktorá vykúzli úsmev na tvári nejednému športovému fanúšikovi. Anglický mládežnícky reprezentant Brandon Williams skončil po ostrom súboji s Eriksenom na zemi a bol pripravený súpera sácať. V momente, kedy si uvedomil, kto proti nemu stojí, nasledovalo úprimné objatie.

Súperi si vymenili úsmevy a 21-ročný útočník pomohol Dánovi na nohy. Christian Eriksen mohol so spoluhráčmi po záverečnom hvizde oslavovať víťazstvo 3:1.

Brandon Williams was getting ready for a fight. then he realises it’s Eriksen who was pulling him



Wholesome content for the day ✅ pic.twitter.com/pSxsEmhxVr