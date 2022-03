Voronin, exukrajinský futbalista a asistent kouča Dinamo Moskva: Zastavte bastarda Putina!

Ušiel z ruskej metropoly! Andrij Voronin (42) na protest proti invázii rozviazal zmluvu s klubom Dinamo Moskva, v ktorom bol dva roky asistentom trénera. Bývalý 75-násobný ukrajinský reprezentant sa presunul s manželkou, svokrou a s deťmi do Nemecka, kde strávil väčšinu svojej klubovej kariéry.

V emotívnom rozhovore pre nemecký denník Bild zdôvodnil svoj odchod tým, že už nemôže pracovať v krajine, ktorá bombarduje jeho vlasť. Nepochybuje však o zomknutosti ukrajinského národa, ktorý podľa neho napriek vysokej cene za slobodu nakoniec zvíťazí. „Moje srdce a myšlienky sú na Ukrajine. Mám veľa priateľov v Charkove, Kyjeve či v mojej rodnej Odese. Ťažko to znášam. Chcem pomôcť. Aspoň finančne. Ak by som bol na Ukrajine, asi by som mal v ruke zbraň.“

Voronin nemilosrdne skritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý rozpútal minulý týždeň v Európe najväčšiu agresiu od druhej svetovej vojny. Tipuje, že sa možno len chce dostať do kníh dejepisu. „Nikdy tam neskončí. Alebo maximálne ako zločinec. Ľudia v Rusku sú tiež proti Putinovi. Z celého sveta dostávam správy od bývalých spoluhráčov či iných futbalistov. Aj od Rusov, ktorí mi píšu: ,Prepáčte. My za to nemôžeme.‘“

V nedeľu sa v Berlíne uskutočnila mohutná demonštrácia na podporu hrdinsky odolávajúceho ukrajinského ľudu. Prišlo na ňu vyše 100-tisíc odporcov vojny. Voronin na otázku denníka Bild, ako môže Nemecko pomôcť Ukrajine, bez zaváhania odvetil: „Zastavte toho bastarda Putina a pomôžte utečencom. Pošlite nám zbrane, aby sme sa mohli brániť. Budeme pokračovať v boji. A zvíťazíme. Cena je však veľmi vysoká – plno mŕtvych...“

Protesty proti vojne sú aj v ruských mestách. Pod prísnym dohľadom polície, ktorá pravidelne zatýka jej účastníkov. Bývalý 74-násobný ukrajinský reprezentant naznačuje, že vinou ruskej štátnej propagandy je ich občianska statočnosť len kvapkou v mori. „Toľko ľudí už zomrelo. Detí matiek – Ukrajiniek i Rusiek. Len v Rusku sa o tom nik nedozvie. Nevysielajú to v televízii. Deväťdesiat percent obyvateľov ani nevie, čo sa deje. Putin sa nestará o ľudí,“ uzavrel Voronin.

