Futbalový sviatok! Žilina žije Ligou majstrov: Pod Dubňom hlásia vypredané!

Je len začiatok marca, ale na Žilinčanov čaká netradičný futbalový sviatok - súboj o postup do štvrťfinále najprestížnejšej mládežníckej súťaže UEFA Youth League.

Súboj MŠK Žilina - RB Salzburg do 19 rokov bude duelom dvoch úspešných futbalových akadémií, z ktorých vzišli pre európsky futbal Milan Škrinair a Erling Braut Haaland. Žilinačania hlásia vypredanú povolenú, čiže polovičnú, kapacitu Štadióna pod Dubňom. Hrať sa začne v stredu 2. marca o 16.30 h a hlavným rozhodcom bude Trustin Farrugia Cann z Malty..

"V rámci tohtoročnej mládežníckej Ligy majstrov Salzburčania vyhrali G-skupinu a vyhli sa tak play-off kolu o účasť v osemfinále. Na rozdiel od nášho predchádzajúceho súpera Interu Miláno ovládli svoju skupinu vďaka úspešnému poslednému kolu, v ktorom zdolali na domácom trávniku španielsku Sevillu 2:0 a o bod ju odsunuli na druhé miesto tabuľky," informoval oficiálny web MŠK Žilina.

Podľa trénera Žilinčanov Vladimíra Veselého Salzburg preferuje nemecký štýl futbalu. "Viac kolmejší, nebezpečnejší, snažia sa hrať na súperovej polovici a po zisku lopty sa hneď tlačia do útoku. Vysoko 'pressujú', sú rýchli a dobre fyzicky stavaní. Myslím si teda, že to bude úplne iný zápas ako s Interom Miláno. Bolo by však skvelé, keby sme napodobnili úvod zo zápasu proti Interu. Videli sme, čo so sebavedomím hráčov dokáže spraviť rýchly gól. Salzburg má však aj veľmi kvalitnú defenzívu, takže to bude náročné," uviedol Vladimír Veselý.

Šéf lavičky žilinských mladíkov sa vyjadril aj k potenciálne skvelej atmosfére, ktorá čaká na jeho zverencov v stredu popoludní. "Už proti Interu Miláno prišla veľká divácka kulisa, ktorá vytvorila skvelú atmosféru. Teraz to bude ešte o niečom inom. Som rád, že sme našou hrou a výsledkami prilákali takéto veľké množstvo fanúšikov. Veľmi nás teší, že majú záujem o nás i o Salzburg a bude vypredané. Samozrejme, chlapci ešte nikdy nehrali pred takým publikom, takže aj pre nich to bude krst ohňom," dodal Veselý pre mskzilina.sk.