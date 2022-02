Manchester United reaguje na ruskú inváziu na Ukrajinu: S Aeroflotom už neletíme!

Vystavili im stopku! Futbalový Manchester United v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu ukončil dlhoročnú spoluprácu s ruskou leteckou spoločnosťou Aeroflot. Rusi boli od roku 2013 jedným zo sponzorov United, pričom klub využíval letecké linky na presun k zápasom v európskych pohároch.

Manchester United o rozviazaní spolupráce s dlhoročným sponzorom informoval na svojej webovej stránke. „Vo svetle udalostí na Ukrajine sme odobrali Aeroflotu sponzorské práva. Zdieľame obavy našich fanúšikov po celom svete a vyjadrujeme naše sympatie všetkým, ktorých sa to týka,“ oznámili kluboví funkcionári.

Futbalisti sa mali s ruskou linkou presunúť do Madridu na stredajší pohárový zápas proti Atletiku (1:1), vedenie klubu to už však vtedy odmietlo a na poslednú chvíľu vybavilo charterový spoj. Od štvrtka už Aeroflot oficiálne nemôže lietať do Veľkej Británie, tamojšie úrady pre civilné letectvo mu na začiatku invázie pozastavilo povolenie.

Nejde o prvý krok európskych futbalových klubov proti ruským sponzorom. Kvôli útoku na Ukrajinu napríklad vedenie druholigového nemeckého klubu Schalke 04 odstránilo z dresov logo hlavného sponzora, ruskej štátnej spoločnosti Gazprom. Avšak európska futbalová únia (UEFA) zatiaľ o možnom ukončení spolupráce s Gazpromom nerozhodla.