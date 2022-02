Hviezdu City bránila pred urážkami matka: Čelila fyzickému napadnutiu!

Záložníka vedúceho mužstva tabuľky anglickej Premier League pri ceste do lóže slovne napadla skupinka ľudí, ktorí s vulgarizmami absolútne nešetrili. Hráč Manchesteru City spolu so svojou priateľkou nijak výrazne nereagovali a miestnosť opustili, také strpenie už však nemala matka anglického futbalistu.

Ešte pred samotným vstupom do lóže si priateľka Fodena menšiu poznámku neodpustila. „Komu si povedal ko**t?,“ rázne sa opýtala agresorov. V momente pritom z dverí vyletela hráčova matka Claire. „Správne, komu?!“. Adekvátnej odpovede sa jej však nedostalo, čo ju rozhodne vytočilo. „Tak odtiaľ vypadnite!,“ dodala.

Matka anglického reprezentanta následne silnejším spôsobom strčila do jedného z agresorov, ten sa poriadne zapotácal, avšak behom pár sekúnd napadnutie opätoval. To vyvolalo na chodbách obrovskú melu, do ktorej sa zapojil aj samotný Phil Foden.

Phil Foden appears to have been involved in a fight which started with a man hitting his mother at a night club.



Foden attempts to leave the scene, by entering another room, but a man hits his mother just a few seconds later.



Cc @Mick_Birchall pic.twitter.com/xLxjn6HZqN