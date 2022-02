Futbalista Spartaka Trnava Martin Bukata ukázal veľké srdce: Rodine utečencov ponúka svoj byt

Pomáha, kto môže. Ukrajine, ktorá čelí masívnym útokom Ruska, sa snažia hocijakou formou pomôcť nielen politici a rôzne organizácie, ale aj športovci. Jedným z nich je futbalista Spartaka Trnava Martin Bukata (28). Na sociálnej sieti ponúka svoj byt pre ukrajinskú rodinu s deťmi, ktorá nemá kam ísť!

Invázia ruských vojsk na územie Ukrajiny nenechala ľahostajným ani stredopoliara Spartaka Trnava Martina Bukatu. Košický rodák ponúkol svoj byt, ktorý má v metropole východu, rodine s deťmi, ktorá by nemala v prípade úteku z okupovanej krajiny kam ísť.

„Ak viete o nejakej rodine s deťmi z Ukrajiny, ktorá nemá kde ísť, ponúkam náš byt v Košiciach. Prezdieľajte alebo mi napíšte,“ napísal futbalista Spartaka na sociálnej sieti.

Svoju pomoc navyše ponúka v čase, keď by sa mal pripravovať a sústrediť na dnešné derby so Slovanom (17.00 SEČ), v ktorom by nemal chýbať v základnej zostave trénera Michala Gašparíka. Jeho ponuka pomoci je o to cennejšia.

Nový Čas sa snažil s futbalistom spojiť, ale cez tlačového hovorcu sme od neho dostali iba odkaz, že netúži po medializácii. „Robí to nezištne, nie pre publicitu,“ napísal v SMS správe mediálny manažér Spartaka Patrik Velšic.

K veľkému gestu svojho zverenca sa vyjadril aspoň šéf realizačného tímu Michal Gašparík. „Určite je to super a správne. Každý, kto môže pomôcť, by tak mal urobiť a Martin to tak cíti,“ dodal Gašparík.

Do derby ako otec

Či bude mať tréner Spartaka Michal Gašparík dôvod na radosť po dnešnom derby, sa uvidí až po zápase, ale už teraz má čo oslavovať. „Vo štvrtok v noci sa mi narodil syn Michal. Som veľmi šťastný, že on aj manželka Izabela sú zdraví,“ tešil sa kouč Trnavy.