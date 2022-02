Ukrajinský futbalový reprezentant chce ísť bojovať: Moja žena plače desaťkrát denne!

Ukrajinský futbalový obranca v službách španielskeho druholigového klubu Sporting Gijón Vasiľ Kravec vyhlásil, že je pripravený ísť do vojny, aby pomohol svojej krajine.

„Sme v háji. Zabíjajú ľudí, civilistov, v nemocniciach a za všetko môže Putin,“ povedal 24-ročný hráč pre rádio Marca.

Rodák zo západoukrajinského Ľvova tvrdí, že Ukrajina chce iba žiť pokojne v mieri. "Nechcem povedať, že je to vina Ruska, ale Putina. Nechceme na nikoho útočiť. Chceme žiť dobre a pokojne," dodal.

Kravec vraví, že netuší, ako sa bojuje, no chce pomôcť ubrániť domovinu pred ruským agresorom. "Pravdupovediac, chcem ísť do vojny a pomôcť svojim ľuďom. Ale nemôžem si pomôcť, pretože neviem ako strieľať, ako sa pohybovať, ako nabíjať zbraň. Ale pravdou je, že chcem pomôcť. Ak moja krajina potrebuje každého na jej obranu, tak odchádzam. Porozprávam sa so Sportingom a odídem," podotkol zadák, ktorý na jeseň 2018 figuroval v nominácii ukrajinskej reprezentácie na zápasy Ligy národov aj proti Slovensku.

Hráč priznal, že na Ukrajine má členov rodiny a dostáva pravidelné správy o tom, čo sa deje. "Vôbec nespím. Mama mi volá zakaždým, keď počuje výstrely. Na tréningoch myslím na moju krajinu a rodinu. Moja žena plače desaťkrát denne. Sú v poriadku, ale vystrašení na smrť," povedal Kravec, ktorý rodine na Ukrajine momentálne telefonuje každú polhodinu.