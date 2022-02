Futbalová superstar bránila mamu pred surovým útokom, vedenie City: Sme šokovaní a znechutení!

Videozáznamy na sociálnych sieťach odhalili, ako 21-ročného stredopoliara v zákulisí Manchester Areny provokuje neznáma skupinka ľudí. V nepríjemnej situácii sa ocitla aj jeho matka Claire.

Phil Foden appears to have been involved in a fight which started with a man hitting his mother at a night club. 🤛pic.twitter.com/EaCn8IN4FC