Vytočený tréner Weiss po prestrelke v Pohroní: Buď odídu niektorí hráči, alebo ja

Tréner futbalistov bratislavského Slovana Vladimír Weiss st. označil fortunaligový zápas v Žiari nad Hronom za najpoučnejší v kariére.

Jeho zverenci prehrávali po prvom polčase na pôde FK Pohronie 0:3 a hoci napokon zvíťazili 4:3, kouč "belasých" avizoval, že v kabíne nastane prievan.

"Po takomto zápase musíte urobiť razantné rezy. Niektorí hráči si myslia, že klub je tu pre nich a nie oni preň. Niektorí si robia doslova čo chcú. Už pred mojim príchodom to bolo niečo hrozné v kabíne.

Slovan vytvára hráčom nadštandardné podmienky. Okrem tréningových podmienok, ktoré možno nemáme také dobré ako Dunajská Streda, tak v ostatnom všetkom máme vysoko nadštandardné podmienky, a to o 300 až 400 percent lepšie ako v ostatných kluboch.

Avšak prístup niektorých hráčov je tragický. Tí odídu, aj keď podpísali troj či štvorročné zmluvy. Mňa to vôbec nezaujíma! Tu sa musí hrať pre klub v Slovane, značka Slovan má svoju históriu. Niektorí hráči nemôžu ani okolo štadióna prejsť,“ adresoval tvrdé slová na adresu svojich nemenovaných zverencov, pričom ponúkol vedeniu klubu aj rezignáciu, ak sa neudeje to, čo avizoval.

„Budeme sa snažiť ich predať, aj keď majú kontrakty. Ak sa klub rozhodne týchto hráčov ponechať, tak odídem ja. Niektorí si totiž myslia, že sú v Slovane za odmenu, ale to je naša chyba. Je to veľké ponaučenie pre mňa,“ dodal skúsený lodivod.

Futbalisti Pohronia sa ocitli v sobotu vo zvláštnej situácii. Po polčase vyhrávali 3:0, čo absolútne nečakali. Duel si prehrali od 49. do 64. minúty. Za štvrťhodinku dal totiž majstrovský Slovan štyri góly. „Ťažko sa mi hľadajú slová, keď vyhrávate 3:0 s takým tímom, ako je Slovan a prehráte. Vedeli sme, že to bude druhý polčas ťažké, ale nemali sme si to nechať ujsť. Potrebujeme každý jeden bod, dnes sme mohli zobrať všetky tri, bohužiaľ dopadlo to tak ako to dopadlo,“ vravel po stretnutí stredopoliar FK Pohronie Patrik Blahút, ktorý na prvý gól svojho mužstva prihral a druhý i tretí vyrobil, keďže po faule na neho sa pískali v oboch prípadoch penalty.

Druhý polčas bol z jeho pohľadu nepochopiteľný: „Mne to prišlo, že všetky inkasované góly boli rovnaké. Zrazu bola lopta v bránke a oni sa tešili. Iba ťažko sa hľadajú slová. Mrzí nás to veľmi, ale zase na druhej strane Slovan má kvalitu ako sviňa, je niekde inde ako my. Mohli sme dnes poraziť majstra a mali sme ho poraziť po tom vedení 3:0 v prvom polčase.“

Dva góly z penalty zariadil Pohroniu Jaroslav Mihálik. V druhom polčase za stavu 3:2 mal na kopačke štvrtý gól, avšak v čistej šanci nepochopiteľne slabo zakončil. „Nemal som silu a proste som to nepremenil. Keby bolo 4:2, tak si myslím, že je už po zápase,“ uviedol po stretnutí 27 ročný záložník Pohronia, pričom priznal, že konečnému výsledku nerozumie: „Vyhrávame po polčase 3:0, takže je to strašná škoda, že prehráte 3:4. Nikto by pred zápasom nepovedal, že budeme vyhrávať 3:0. Keď sa už tak stalo, mali sme to udržať a hrať tých pätnásť minút v druhom polčase inak, než sme hrali.“

Víťazný gól Slovana Bratislava zariadil kapitán a syn trénera Vladimír Weiss ml. Stal sa tak hrdinom sobotňajšieho duelu posledného celku s prvým. Po presnom zásahu sa vrhol za bránku k pletivu, za ktorým stáli skalní fanúšikovia „belasých“.

„Musím sa priznať, rozmýšľal som, ako sa im ospravedlním cez polčas za náš výkon. Tak som urobil aspoň takéto gesto smerom k nim. Som rád, že sme napokon ukázali srdce, bojovnosť a ako sa reprezentuje za značku Slovan,“ prezradil 32 ročný slovenský reprezentant a k nezvyčajnému duelu poznamenal: „Neviem ako si máme vysvetliť druhý polčas. Musíme si k tomu sadnúť a pozrieť si to. To, čo sme išli hrať, sa nám absolútne nedarilo.

Súper začal dobre, vysoko nás napádal. Dal prvý gól, po druhom z penalty sme zostali zaskočení . Začali sme zle a oni naopak dobre. Naozaj nás zaskočili. Nečakali sme, že budeme prehrávať takýmto rozdielom. Cez prestávku sa zvýšil hlas v kabíne. V druhom polčase sme ukázali, že máme srdce a vieme sa zomknúť a zabojovať o výsledok. Odbojovali sme to, zvládli sme druhý polčas, ktorý bol už úplne o niečom inom.“