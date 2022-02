Jedna z najhorších penált vo futbalovej histórii? Pozrite sa na exekúciu hviezdneho Neymara

Francúzsky Nantes giganta poriadne zaskočil. PSG už po prvom polčase prehrávalo rozdielom triedy 0:3. Po príchode zo šatní Neymar znížil a na kopačke mal aj kontaktný gól.

Prevedením pokutového kopu je však na smiech celému svetu. Jeden z najlepších futbalistov súčasnosti predviedol svoj typický rozbeh, avšak jeho strela sa ledva dogúľala k brankárovi. Aj preto Parížania prekvapivo padli 1:3.

The way Neymar play the penalty saf dey show sey Ebi match-fixing Cox what this?😂😂 pic.twitter.com/RHZ9xEIyUX