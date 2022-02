Predstaví sa Mbappe a Haaland v La Lige? Šéf španielskeho futbalu odkryl detaily a ponížil Barcelonu

Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas je presvedčený, že v lete zamieria do Realu Madrid Kylian Mbappe i Erling Haaland.

FC Barcelona a Juventus Turín podľa neho aktuálne nemôžu pre ich finančné problémy "bielemu baletu" konkurovať v snahe získať útočné duo.

Mbappemu po sezóne vyprší kontrakt v Paríži St. Germain a o jeho prestupe do Realu sa hovorí intenzívne. "Madridčania získajú Mbappeho i Haalanda. Barcelona a Juventus sú aktuálne zruinovaní. Mbappeho príchod je skvelá správa pre La Ligu. To najlepšie, čo sa jej mohlo stať," sebavedomo vyhlásil Tebas podľa Mirroru.

Šéf španielskej najvyššej súťaže priznáva, že Mbappeho príchod do Realu ešte nie je stopercentný, no to podľa neho nie je ani zotrvanie v Paríži. "Nemám dostatok informácií o Mbappem. Lenže iba veľmi málo hráčov nepredĺžilo kontrakt so svojím zamestnávateľom šesť mesiacov pred vypršaním a v klube následne pokračovalo," pripomenul Tebas.