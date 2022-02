Bláznivý záver portugalského šlágra: Päť červených kariet a hromadná bitka! Zapojil sa aj podávač lôpt

Pre Sporting šlo o veľmi dôležitý duel. Ak sa chcel tím z Lisabonu udržať v hre o majstrovský titul, musel stiahnuť šesťbodovú stratu na svojho rivala. Po góloch Paulinha a Santosa všetko nasvedčovalo tomu, že sa to hosťom podarí.

Ešte v prvom polčase však Porto znížilo a keď bol krátko po návrate z kabín vylúčený Coates, začala sa presilovka domácich. Tú sa im podarilo zužitkovať na vyrovnanie a emócie boli okamžite na svete.

Namiesto šiestich nadstavených minút sa napokon hralo až desať, avšak výsledok sa už nemenil. Po záverečnom hvizde sa však strhla mela, do ktorej sa okrem hráčov, členov realizačných tímov a rozhodcov zapojili napríklad aj podávači lôpt.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh