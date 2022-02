Týranie mačiek má ďalšie následky: Zouma si už za francúzsku reprezentáciu pravdepodobne nezahrá

„Ak hráč urobí chybu, môže sa stať, že ho nejaký čas nepovolám. A platí to aj v tomto prípade,“ povedal Deschamps. „Spravil niečo neprijateľné, bolo to nevýslovne kruté. Bideo bolo šokujúce, ani tom sa na to nemohol pozerať,“ dodal.

Zouma sa dostal do problémov kvôli videu, ktoré na sociálnych sieťach zverejnil jeho brat. Dvadsaťsedemročný stopér v ňom kopal mačky cez celú kuchyňu, fackoval ich alebo po nich hádzal topánky.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j