Francúzsky reprezentant pod paľbou kritiky: Nechutné, čo robil s mačkou!

Obranca sa za incident ospravedlnil, klub sa chystá celú situáciu prešetriť.

Podľa informácii denníka The Sun natáčal video brat futbalového obrancu. Zouma na videu do mačky kope, udiera alebo hádže po nej topánky.

West Ham United správy potvrdil a záležitosťou sa bude interne zaoberať.

„Pre moje správanie, ktoré úprimne ľutujem, nie je ospravedlnenie. Tiež by som sa chcel hlboko ospravedlniť každému, koho video nahnevalo. Chcel by som všetkých uistiť, že naše dve mačky sú úplne v poriadku a zdravé," vyjadril sa Kurt Zouma.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j