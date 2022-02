Máte doma prvú kartičku Cristiana Ronalda? Zberatelia sú za ňu ochotní dať desiatky tisíc eur!

Na kartičke, ktorá bola od svojho vzniku v sezóne 2002/2003 uchovávaná v bezchybnom stave, je zobrazený mladý Ronaldo s prísnym výrazom pred svojím debutom za portugalského giganta.

Talianska zberateľská spoločnosť Panini pôvodne vyrobila obrovské množstvo týchto kartičiek, ale podľa denníka Daily Mail ich v súčasnosti zostalo už len približne 200, z ktorých je len 20 v bezchybnom stave.

A rare mint-condition first-ever Panini card of a young Cristiano Ronaldo sells for almost £60,000 at auction https://t.co/9ijLf8PahF