Tréner futbalovej Senice Pavel Šustr je vyznávačom bojových umení: Keď rozdáva pokyny, hráči ani nepípnu

Radšej s ním vo všetkom súhlasiť! Na tréningoch a zápasoch futbalovej Senice si ani jeden z hráčov nedovolí čo i len slovíčkom oponovať hlavnému koučovi Pavlovi Šustrovi (47), lebo by mohol zle dopadnúť. Brniansky rodák a bývalý ligový futbalista je totiž vyznávačom bojových umení, ktorými sa v posilňovni sem-tam pochváli aj pred svojimi zverencami. Až na českého legionára Petra Pavlíka (34) sa zatiaľ nenašiel nikto, kto by ho vyzval na súboj.

Bývalý futbalista hrával počas aktívnej kariéry vo viacerých kluboch, ale všetky svoje ligové zápasy odohral v drese Zbrojovky Brno. Od minulého leta je trénerom prvoligovej Senice a do tréningov Záhorákov zaviedol nové prvky.

„Vždy som mal blízko ku kontaktným športom, či už je to hokej, americký futbal, alebo bojové umenia. Už v časoch, keď som hrával futbal, som sa chodil niekedy „vymlátiť‘ do posilňovne a zostalo mi to dodnes. Jedno obdobie som dokonca rozmýšľal, že skúsim aj nejaký amatérsky zápas v klietke. Napokon však z toho vzišlo,“ povedal na úvod tréner senických futbalistov.

Na bojových športoch mu imponuje filozofia, podľa ktorej ak chce v nich byť človek úspešný, musí byť vždy pripravený a mať odvahu. „Vo futbale hrá jedenásť chlapov a môžete sa za niekoho schovať. V ňom sa chyby odpúšťajú, v bojových umeniach nie,“ pokračoval Pavel Šustr, ktorý sa v kondícii udržuje tréningmi v brnianskom športovom klube JETTSAMM GYM.

Podľa jeho slov našťastie nikdy nemusel v civilnom živote použiť bojové prvky aj vzhľadom na to, že je verejne známa osoba a razí heslo, že múdrejší ustúpi.

„Sem-tam som niečo chlapcom ukázal počas tréningov v posilňovni, ale že by sa ma museli báť, to teda nie. Mám s nimi dobrý vzťah,“ usmieval sa tréner, ktorého možno predsa len čaká súboj s českým legionárom Petrom Pavlíkom.

„S Petrom sa poznáme už dlhšie a vyzýva ma na boxerský súboj. On stále skúša posunúť hranice medzi trénerom a hráčom, čo si môže dovoliť. Verím, že do konca sezóny si to rozdáme,“ dodal v dobrej nálade Pavel Šustr.