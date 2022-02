Agresia anglických fanúšikov postúpila na vyšší level: Divák napadol hráčov súpera!

Kat favoritov – takúto prezývku si vyslúžili hráči druholigového klubu Nottingham Forest. V prestížnom FA Cupe sa im za krátky čas podarilo vyradiť až dvoch favoritov, a to londýnsky Arsenal a naposledy aj Leicester City v pomere 4:1.

Namiesto famózneho výkonu druholigového celku sa však po stretnutí riešil incident, ktorý nastal po treťom góle. Rozzúrený fanúšik víťaza Premier League z roku 2016 vtrhol na ihrisko a nasmeroval si to priamo ku klbku radujúcich sa futbalistov súpera. Jedného z nich dokonca nekompromisne udrel.

Footage of a Leicester City fan attacking Nottingham Forest's players while they celebrated.



(via @ciaran7durham) pic.twitter.com/ErAnEGdqf4