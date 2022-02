Világi vlastní okrem DAC D. Streda už aj ETO Győr: Cieľ? Postup do I. ligy!

Rozšíril záber! Oszkár Világi (58) sa rozhodol vložiť investície do maďarského futbalu. Väčšinový vlastník DAC Dunajská Streda sa stal majiteľom ETO Győr. Kúpil klub, ktorý pred šiestimi rokmi zbankrotoval a preradili ho do tretej najvyššej súťaže.

Teraz hrá druhú ligu a zimuje na siedmom mieste tabuľky s jedenásťbodovým mankom na vedúci Diósgyör.

Meno Világiho sa spájalo s Győrom už dlhší čas, k obchodnému spojeniu však došlo až teraz. „Presvedčilo ma to, že podobne ako v Dunajskej Strede, aj tu môžeme vybudovať ozajstnú komunitu,“ prezradil na tlačovej besede nový šéf dôvody svojho kroku.

V minulosti vraj dostal od iných klubov niekoľko ponúk na spoluvlastníctvo, ale odmietol ich s tvrdením, že je to obrovská záťaž. „Pomáhať Győru považujem za svoje poslanie a povinnosť,“ zdôraznil.

Világi kúpil klub a hráčov. Majetkové pomery okolo štadióna či tréningového centra sú stále nevyjasnené, keďže firmy, ktoré ich vlastnili, sú dnes v likvidácii. „Štadión potrebuje rekonštrukciu. Klub má päť ihrísk. Chceli by sme vybudovať ešte jednu-dve tréningové plochy.“ Potešilo by ho, keby sa mladé talenty z tamojšej Akadémie Miklósa Fehéra raz presadili aj v seniorskom tíme.

Jeden rok viedol ETO Győr úspešný slovenský tréner Karol Pecze. Jednu sezónu obliekal jeho dres aj historicky druhý najlepší strelec našej ligy Róbert Semeník. Ambíciou nového majiteľa klubu je návrat medzi maďarskú futbalovú elitu. V tomto ročníku to už pravdepodobne nie je možné. „Samozrejme, cieľom je postup do prvej ligy. Reálnejšie to vidím v budúcej sezóne,“ načrtol Világi.

VIZITKA ETO GYÖR