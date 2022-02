Sedem mesiacov po infarkte je späť: Christian Eriksen sa vracia do Premier League!

Sedem mesiacov po infarkte, ktorý utrpel počas EURO 2020, sa dánska futbalová hviezda Christian Eriksen upísal tímu Brentford.

Eriksen bol nútený opustiť Inter Miláno v decembri minulého roku po tom, čo mu lekárske orgány v Taliansku zakázali hrať Seriu A. Od tej doby si však nechal voperovať implantovateľný srdcový defibrilátor a bol uznaný za spôsobilého vrátiť sa k futbalu.

V posledný deň januárového prestupového obdobia Premier League bol oznámený jeho podpis zmluvy s Brentfordom do konca prebiehajúcej sezóny. Sympatický 29-ročný útočník sa vracia do Anglicka, kde kedysi pôsobil v drese Tottenhamu.

„Využili sme neuveriteľnú príležitosť priviesť do Brentfordu hráča svetovej triedy,“ povedal kouč Thomas Frank, ktorý Eriksena trénoval ešte ako mladíka v dánskom reprezentačnom tíme do 17 rokov. „Sedem mesiacov netrénoval s tímom, ale veľa práce odviedol sám. Je fit, no budeme ho musieť dostať do zápasovej kondície. Tešíme sa na jeho návrat k najvyššej úrovni.“

Christian Eriksen donedávna trénoval v holandskom Ajaxe, kde začínal svoju futbalovú kariéru. Brentford, ktorý je aktuálne osem bodov nad pásmom zostupu, uviedol, že nebude zverejňovať ďalšie informácie o zdravotnom stave Dána. Výnimkou je iba fakt, že bol očkovaný proti koronavírusu, aby splnil pravidlá umožňujúce vstup do Británie.