Fanúšikovia United už nechcú dresy Greenwooda: Klub sa rozhodol situáciu riešiť TAKTO!

Mason Greenwood po obvinení zo strany priateľky stráca sponzorov, Manchester United ho vyradil z kádra a po novom zasadil Angličanovi ďalší úder. Fanúšikom zdarma vymenia jeho dres za iný.

Pred niekoľkými dňami obletela športový svet šokujúca správa. Mason Greenwood mal zbiť a znásilniť svoju priateľku, ktorá o jeho údajnom čine informovala prostredníctvom svojich sociálnych sietí. Napriek neskoršiemu stiahnutiu fotiek a videí sa prípadom začala zaoberať polícia.

Na vzniknutú situáciu okamžite zareagoval aj hráčov zamestnávateľ. Manchester United mladíka vyradil zo súpisky až do vyriešenia celého prípadu. S tímom nesmie hrať a ani trénovať. Oficiálny partner klubu, firma Cadbury dokonca potvrdila, že hráč sa neobjaví na žiadnom z ich marketingových produktov.

Situáciu začali riešiť takisto nahnevaní fanúšikovia, ktorí si v minulosti zaobstarali dres s menovkou Greenwooda. „Nežiadam ich o vrátenie peňazí ani nič podobné. Nečakám, že to urobia. Ale vzhľadom na to, čo sa stalo, si myslím, že by mali nechať fanúšikov bez poplatku zmeniť na dresoch meno,“ nechal sa počuť jeden z dlhoročných fanúšikov klubu Westley. Ten pred niekoľkými rokmi zakúpil dres hriešnika svojmu synovi.

Podľa denníku The Sun klub najskôr informoval, že nič urobiť nemôže. Napokon sa všetko zmenilo. Manchester United vymení dres s menom Greenwooda všetkým fanúšikom, ktorí o to požiadajú. Medzitým navyše organizácia stiahla z fanshopu všetky predmety, ktoré s 20-ročným futbalistom súvisia.