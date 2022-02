Škótsky klub angažoval odsúdeného hráča: Po odchode sponzorov si svoj krok rozmyslel

Goodwillie a jeho niekdajší spoluhráč z klubu Dundee United David Robertson v roku 2017 za znásilnenie dostali od súdu trest náhrady škody vo výške 100-tisíc libier, v prepočte približne 120-tisíc eur, za mreže však nešli.

Aktuálne 32-ročný Goodwillie už pred viac ako dekádou odohral tri súboje za seniorskú reprezentáciu Škótska, ostatné sezóny strávil tento útočník v nižších domácich súťažiach v tíme Clyde.

Jeho príchod do klubu Raith Rovers so sebou priniesol veľkú vlnu kritiky aj odchod sponzorov. "Urobili sme chybu. Tento hráč za nás nenastúpi a vstupujeme do fázy, kedy budeme s hráčom rokovať o jeho zmluve," informoval šéf klubu John Sim.

Angažovanie Goodwillieho poriadne nahnevalo jednu zo sponzoriek klubu, úspešnú spisovateľku Val McDermidovú, ktorá sa s okamžitou platnosťou rozhodla ukončiť finančnú podporu organizácie. Klub z mesta Kirkcaldy prišiel tiež o kapitánku svojho ženského družstva, pretože Tyler Rattrayová odmietla pôsobiť v organizácii po boku sexuálneho násilníka. Obom ženám v ich vnímaní situácie vyjadrila podporu aj škótska premiérka Nicola Sturgeonová.

John Sim sa na klubovom webe ospravedlnil fanúšikom, sponzorom, hráčom a celej komunity napojenej na Raith Rovers za trápenie a hnev, ktoré im vedenie spôsobilo v ostatných dňoch. "Táto veľmi nešťastná epizóda je niečo, čo všetci trpko ľutujeme a teraz sme plne odhodlaní veci napraviť," napísal šéf organizácie a doplnil:

"Sústredili sme sa až príliš na futbal a nedostatočne sme sa zameriavali na to, ako naše rozhodnutie spôsobí komunite. Počas posledných pár dní sme pozorne počúvali fanúšikov, ktorí sa nám ozvali, a som veľmi vďačný za ich úprimnosť. Pre vedenie klubu je toto tvrdá, no mimoriadne cenná lekcia.“

CLUB STATEMENT | Raith Rovers have released the following statement regarding David Goodwillie, to confirm that the player will not represent the club.



Discussions are underway with the player regarding his contractual position:https://t.co/JD5HW4Q30c pic.twitter.com/efOc51Bc9p