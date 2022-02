Hviezdny mladík Manchestru United v rukách polície! Namiesto sľubnej kariéry basa?

Futbalista anglického klubu Manchester United Mason Greenwood (20) je políciou naďalej zadržiavaný kvôli podozreniu zo sexuálneho znásilnenia a vyhrážania zabitím.

Príslušné orgány činné v trestnom konaní zatkli talentovaného krídelníka už v nedeľu. Pre nedostatok času na vypočutie bolo však manchesterskej polícii udelené právo ponechať si ho na stanici až do pondelka. Sudcovia ale odsúhlasili aj druhé predĺženie lehoty, a tak sa Greenwood po krátkom pobyte doma vráti do cely predbežného zadržania, kde pobudne do stredy. To pre útočníka rozhodne nie je dobrá správa.

Prípad je v britských médiach ostro sledovaný a futbaloví fanúšikovia netrpezlivo čakajú na jeho rozuzlenie. Podľa detektíva manchesterskej polície je momentálne vyšetrovanie v plnom prúde a žene, ktorú údajne anglický reprezentant znásilnil, bola poskytnutá odborná pomoc.

Na Masona Greenwooda sa to valí z viacerých strán. Jeho zamestnávateľ ho na neurčito vyradil z kádra, herný gigant EA Sports futbalistu vymazal z hry FIFA 22 a športová značka Nike s ním prerušila partnerstvo.

Hviezdu Manchestru United polícia zadržala na základe týchto záberov: