FC Liverpool získal talentovaného Kolumbijčana, zaplatí desiatky miliónov eur.

Dvadsaťpäťročný krídelník prichádza na Anfield z FC Porto, v predposledný deň prestupového obdobia v Premier League sa "The Reds" upísal do roku 2027.

"Prišiel moment, na ktorý ste čakali. Luis Diaz je Red," uviedol liverpoolsky klub na sociálnej sieti Twitter. Za Diaza zaplatí podľa informácií agentúry AP približne 40 miliónov eur, ďalšie poplatky môžu prísť v súvislosti s pracovným povolením.

Liverpool are confident to sign all paperworks for Luís Diaz deal in the next 24 hours, waiting for the player to arrive in England next week. 🔴📑 #LFC



Visa application in process. Here we go and top signing for Reds, approved directly by Jurgen Klopp who’s big fan of Diaz. pic.twitter.com/BFxxOFA6Rr