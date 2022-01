Kariéra mladej hviezdy United v ohrození: Krv, modriny a nechutné nahrávky! Týral priateľku?!

Priateľka Masona Greenwooda zverejnila niekoľko šokujúcich príspevkov o vážnych zraneniach, ktoré utrpela. Tvrdí, že sa stala obeťou zneužívania zo strany hviezdy Manchesteru United. Influencerka nahrala na svoj príbeh na Instagrame niekoľko fotografií a videí vrátane jednej, na ktorej jej silno krváca pera a má niekoľko modrí po tvári, tele a stehnách.

Na jednom z videí jej z úst tečie krv, pričom pod nadpisom stojí: „Všetkým, ktorí chcú vidieť, čo mi vlastne Mason Greenwood robí.“ K jej príbehu bol nahraný aj zvukový záznam. Ten podrobne opisuje scénu, kde počuť mužský hlas hovoriť: „Je mi úplne jedno, čo chceš.“

Man Utd and England Striker Mason Greenwood has been accused of physical assault and sexual violence by his girlfriend, Harriet Robson. Video: pic.twitter.com/1F3ffKTXiU