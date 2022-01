Cristiano Ronaldo sa predviedol v roli veľkého romantika: Aha, aké prekvapenie prichystal pre svoju priateľku

Cristiano Ronaldo (36) momentálne dovolenkuje v Dubaji a pre argentínsku modelku zaobstaral naozaj netypický romantický darček. Na Budrž Chalífu, najvyšší mrakodrap sveta, totižto nechal nainštalovať Georginine fotografie. Vďaka špeciálnym efektom sa tak monumentálna stavba večer rozsvietila s jej podobizňou, narodeninovým prianím a inými obrázkami zo života útočníkovej drahej polovičky.

Christiano Ronaldo celebrates his girlfriend’s birthday by lighting up Burj Khalifa with her pictures 😍 so sweet pic.twitter.com/w73TLshHBY