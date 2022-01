Sexy rozhodkyni ukradli intímny obsah: Dva dni doma plačem a zvraciam

Neľahké obdobie zažíva v ostatných dňoch Diana Di Meová (22). Mladej a krásnej talianskej futbalovej rozhodkyni boli ukradnuté súkromné intímne fotky a videá. Prípad sa rozhodla riešiť cez políciu.

„Som zatvorená doma. Dva dni plačem a zvraciam,“ opísala náročné obdobie polícii. Študentka práv pochádzajúca z mesta Pescara však o nepríjemnom zážitku otvorene hovorí. Na sociálnych sieťach dokonca zverejnila video, kde ďakuje svojim známym za podporu.

„Ide o súkromné videá, ktoré mi boli ukradnuté. Niekomu sa zrejme podarilo dostať do môjho mobilu, inak netuším, kde by to vzali,“ vysvetľovala svojim sledujúcim nešťastná Diana Di Meová.

Svojou nebojácnosťou riešenia celého nepríjemného incidentu chce ísť ostatným, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii, príkladom. „Som tu preto, aby som o tom hovorila, pretože nie každý to dokáže. Dúfam, že dodám guráž všetkým obetiam, ktoré sú obviňované, aj keď je v skutočnosti vinník na druhej strane. Dnes som obeťou ja, ale zajtra to môže byť osoba, ktorá je blízka ľuďom, ktorí sa práve pozerajú,“ uzavrela svoju výpoveď 22-ročná rozhodkyňa.