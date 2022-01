Sexi Švajčiarka Lehmannová vymenila ženu za chlapa: S Luizom sa našli v Aston Ville

Na trávniku veľa radosti fanúšikovia Aston Villy v poslednom čase nezažili. Na futbalové nezdary na okamih zabudli, keď sa sociálnymi sieťami prehnalo priznanie dvoch klubových hviezd, Brazílčana Douglasa Luiza a Švajčiarky Alishe Lehmannovej, že tvoria pár

Táto správa spôsobila spočiatku menší šok a veľa diskusií, keďže hviezda ženského tímu Alisha bola niekoľko rokov partnerkou bývalej útočníčky Chelsea, dnes hráčky Paris SG a krajanky Ramony Bachmannovej... Táto dvojica oznámila rozchod začiatkom roka. Že plavovlasá sexica Alisha a príťažlivý Brazílčan tvoria pár sa dlhšie šepkalo, ale pár vyšiel s pravdou von až teraz.

Obaja to oznámili naraz na svojich instagramových profiloch. Najrýchlejšie na to samozrejme zareagovali jej priatelia, ktorých je 5 miliónov, ktorí hneď rozvinuli diskusiu o tom, koľko im to vydrží. Kým ona zdieľala len fotografiu, na ktorej sa bozkávajú, on k rovnakej fotke pridal jednoduchý popis: „Princezná“.

Fanúšikovské nadšenie z tejto lásky však rýchlo vyprchalo... Väčšinu zaujíma len to, aby sa on príliš nerozptyľoval a viac sa venoval svojim výkonom na trávniku, kam sa podľa nich akosi pomaly vracia po zranení podkolennej šľachy.

Tím z Villa Parku totiž prehral posledných päť zápasov Premier League... A akosi nezaberá ani nasadeniu legendy Liverpoolu Stevena Gerrarda na manažérsky post!