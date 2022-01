Pre Inter je udržanie Škriniara prioritou: Slovenský obranca si môže slušne privyrobiť!

Inter Miláno má v úmysle predĺžiť zmluvu s pilierom svojej obrany Milanom Škriniarom. Dokonca sa to má stať v dohľadnom čase prioritou v tíme talianskeho futbalového šampióna.

Podľa športového denníka Gazzetta dello Sport by klub 26-ročnému Slovákovi mohol ponúknuť 4 milióny eur v čistom na sezónu plus bonusy. Súčasný kontrakt, ktorý platí od 16. mája 2019, Škriniarovi uplynie v posledný júnový deň roka 2023.

Podľa talianskych médií jún 2023 začína fanúšikov "nerazzurri" nenápadne znepokojovať. "Klub už začal testovať možnosti predĺženia zmluvy so Škriniarom, pričom dostáva pozitívnu spätnú odozvu od hráča a jeho okolia. Slovenský stopér dnes zarába 3 milióny (5,5 brutto) a je v takom veku, že zaručí klubu poriadny príjem aj v prípade predaja o pár rokov. Mám pocit, že rozhovor so Škriniarom o pokračovaní v Interi môže byť oveľa jednoduchší ako s jeho kolegom z obrany Stefanom de Vrijom," napísal Marco Macca z futbalového webu fcinter1908.it.

"Najprv začne Inter rokovať o pokračovaní Marcela Brozoviča a potom príde na rad Škriniar. Situácia však nie je taká jednoduchá, ako sa zdá. Bývalého hráča Sampdorie chce polovica Európy a na konci tejto sezóny by Škriniar naozaj mohol zmeniť vzduch. A to napriek tomu, že hráč nemá záujem okamžite odísť. To isté platí aj o De Vrijovi, ktorý je rovnako žiadaný na trhu," tvrdí stránka tuttomercatoweb.com.

Ďalší taliansky web pokrývajúci dianie v Interi Miláno SempreInter si myslí, že klub predá skôr De Vrija ako Škriniara. Ak by to bolo za sumu, s ktorou bude hráč súhlasiť, znamenalo by to veľký kapitálový zisk pre klub. "V tomto prípade Inter určite počká, ako sa vyvinie záujem o De Vrija, kým začne rozdávať nové zmluvy," napísal sempreinter.com.

Úradujúci taliansky majster a líder tabuľky Serie A vo štvrtok oznámil posilnenie obrany o Nemca Robina Gosensa. Dvadsaťsedemročný ľavý obranca prichádza na San Siro z Atalanty Bergamo zatiaľ na hosťovanie do konca sezóny. "Ak budú splnené určité podmienky, hosťovanie sa zmení na riadny prestup," uviedli zástupcovia Interu Miláno.