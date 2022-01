Futbalistov Dunajskej Stredy trápi v Turecku počasie: Fujavica ich zahnala do bazéna

Človek mieni, počasie mení. Napriek tomu, že Turecko je považované za raj letných dovoleniek, aj v krajine polmesiaca môže zavládnuť skutočné zimné počasie. Presvedčili sa o tom futbalisti Dunajskej Stredy, ktorí si za cieľ sústredenia vybrali prímorský Belek. Plánovali, že na kvalitných prírodných trávnikoch sa budú pripravovať na jarnú časť ligy, no poveternostné podmienky boli zlé. V jeden deň ich fujavica odviala do hotelového bazéna, kde absolvovali náhradnú tréningovú jednotku.

Dunajskostredskí futbalisti sa v príprave na jarnú časť sezóny po ročnej pauze vybrali do tureckého Beleku. Do prímorského mesta pôvodne išli za lepšími klimatickými podmienkami, ale tie tam márne hľadali... „Na Turecko je tu fakt dosť nezvyčajné počasie. Ale berieme to profesionálne a snažíme sa čo najlepšie pripraviť,“ vyjadril sa pre Nový Čas Dominik Kružliak (25), obranca DAC, ktorý v stredajšom prvom prípravnom stretnutí v Beleku remizoval so srbským Bačka Topoľa 1:1.

Kapitán tímu pochválil trénerský štáb, že dokáže na vrtochy počasia reagovať a pripraviť náhradnú tréningovú jednotku, ako to bolo pred pár dňami, keď sa Belekom prehnala aj snehová fujavica. „Tréneri vymysleli tréning v hotelovom bazéne, pri ktorom sme síce zažili aj kopu zábavy, ale sme si aj zamakali. Dostali sme poriadne zabrať,“ usmieval sa Dominik. Napriek zásahom počasia do tréningu sú radi, že sú tam. „Utužuje sa tu kolektív, a to je pre úspech dôležité,“ dodal ešte.