Slovenskí futsalisti získali historický bod na ME, rozhodne duel s Chorvátskom

Slovenskí futsalisti remizovali vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy v Holandsku s Poľskom 2:2.

Slovenský nováčik na šampionáte zaknihoval historický zisk bodu a živí šancu na postup do štvrťfinále. Oň zabojuje vo svojom treťom zápase základnej C-skupiny v sobotu 29. januára s Chorvátskom v Groningene.

Zverenci reprezentačného trénera Mariána Berkyho dobre zareagovali na prehru v prvom stretnutí ME s Ruskom 1:7. Prvý polčas prehrali najtesnejšie 0:1, keď inkasovali po tvrdej strele od Tomasza Kriezela. V druhej dvadsaťminútovke otočili po góloch Matúša Ševčíka a Tomáša Drahovského, ale tesné vedenie neudržali. V závere skupiny sa stretnú Rusi s Poliakmi. Ak favorizovaná "zborná" podľa predpokladov zvíťazí, Slovákov posunie do vyraďovacej fázy výhra nad Chorvátmi, ktorým bude stačiť remíza.

V prvom utorkovom dueli C-skupiny favorizovaní Rusi rovnako v amsterdamskej hale Ziggo Dome zvíťazili nad Chorvátskom 4:0 a zabezpečili si postup do elitnej osmičky.

EURO 2022, Amsterdam

C-skupina:

Poľsko - Slovensko 2:2 (1:0)

Góly: 7. Kriezel, 33. Holy - 25. Ševčík, 28. Drahovský, ŽK: Lutecki (Poľ.).

Slováci začali nervózne a umožnili Poliakom dostať sa do tlaku. No práve oni mohli ísť do vedenia v 4. minúte, keď Ševčík dostal dobrú loptu do behu a v nájazde tesne minul ľavú tyč poľskej brány. Poliaci sa dostali do vedenia v 7. minúte, keď po signáli z autu tvrdú strelu Kriezela ešte jemne tečoval Drahovský a Karpiak nemal šancu zareagovať. Následne autor otváracieho gólu trafil bočnú sieť slovenskej bránky. Potom prevzali opraty duelu hráči SR, Drahovský v 9. minúte trafil tvrdou rannou tyč. Poliaci vedeli nebezpečne zahroziť, ale vyrovnať mohol po chybe v ich obrane v 13. minúte Směřička, no Kaluža ho vychytal. Podľa očakávania to bol tvrdý fyzický boj, oba výbery srdnato bojovali o priestor, do polčasovej prestávky sa už nedokázali strelecky presadiť.

Druhý polčas začal náporom Slovákov. Rickovu strelu z dobrej pozície zlikvidoval Kaluža a následne zo signálu opäť Rick vypálil nepresne. O pár sekúnd sa v tretej šanci Rick tiež nepresadil, keď sa v rozhodujúcom okamihu pri strele pošmykol. Slovensko tlačilo a dočkalo sa vyrovnania v 25. minúte. Krásny signál z autu Zaťovič zahral na Ševčíka, ktorý už len zakončil do odkrytej brány - 1:1. Hralo sa na hranici tvrdosti, oba tímy chceli strhnúť kľúčovú výhru na svoju stranu. A v 28. minúte udreli Slováci gólovo opäť, Drahovský sa skvele krátkou kľučkou na čiare zbavil protihráča a výbornou krížnou strelou prekonal Kalužu. Poliaci zvýšili aktivitu a Slovensku pribúdali aj fauly, na čo si museli dávať pozor. Brankár Karpiak držal dobrými zákrokmi spoluhráčov nad vodou, ale na strelu Holeho zblízka v 33. minúte už nestačil - 2:2. O minútu mohol Drahovský po brejku dať druhý gól, ale obrana ho zblokovala. V dramatickom závere to Slovensko skúšalo ešte dlhými loptami, v obrovskej šanci bol Rick, ale poľský brankár ho opäť výborne vynuloval. Poliaci v poslednej minúte odvolali brankára, mohutne zatlačili, ale duel sa skončil nerozhodne.

Ďalší výsledok:

Chorvátsko - Rusko 0:4 (0:3)

Góly: 3. a 26. Antoškin, 12. Paulinho, 20. Čiškala, ŽK: Jelovčič, Luketin (obaja Chor.), ČK: 2. Matoševič (Chor.)

Favorit z Ruska rozhodol zápas už v prvom polčase. Najprv využil presilovku po červenej karte Matoševiča, ktorý škaredo fauloval Robinha. Ten to síce ešte skúsil, ale potom už do hry nemohol. Početnú výhodu využil v 3. minúte tvrdou bombou Antoškin, v 12. minúte ďalšiu tvrdú strelu zúročil Paulinho a tesne na konci polčasu sa krásnou technickou parádou presadil Čiškala. Rusi boli jasne lepší, Chorváti sa síce snažili, no nemali nárok. Inkasovali ešte od Antoškina, ktorý dal už piaty gól na turnaji a útočil na druhý hetrik za sebou, no v záverečných sekundách veľkú šancu nepremenil.



Tabuľka:

1. Rusko 2 2 0 0 11:1 6

2. Chorvátsko 2 1 0 1 3:5 3

3. Poľsko 2 0 1 1 3:5 1

4. Slovensko 2 0 1 1 3:9 1

Ďalší program SR na EURO 2022 v Holandsku:

29.1.: Chorvátsko – Slovensko /14.30 Groningen (MartiniPlaza)/