Indonézski futbalisti Egy a Witan sa opäť stretli - na Záhorí: Ázijskí milionári ťahajú Senicu!

Indonézski kamaráti na Záhorí! Futbalová Senica už pred jesennou časťou Fortuna ligy angažovala z Lechie Gdansk šikovného ofenzívneho stredopoliara Egyho Vikriho (21), ktorý si pre svoje ťahy na ihrisku vyslúžil prezývku indonézsky Messi. Teraz k nemu pribudol jeho spoluhráč z reprezentácie Witan Sulaeman (20). Obaja majú za sebou prvý prípravný zápas proti Zlatým Moravciam.

S Egym, ktorý naskočil do trinástich ligových duelov a dal dva góly, klub predĺžil zmluvu do konca budúcej sezóny s opciou na ďalšie dva roky. „Veľmi nám pomohol. Jeho výkony boli nad očakávanie dobré. V zápasoch ukazoval nepredvídateľné veci, aké sa na našich trávnikoch len tak nevidia. Je mladý a má obrovský potenciál do budúcnosti. Zapadá do našej klubovej stratégie, keďže chceme dávať priestor talentom. Veľmi rýchlo sme sa zhodli na jeho pokračovaní u nás,“ povedal pre Nový Čas riaditeľ FK Senica David Balda.

Už pár dní má Egy nového spolubývajúceho. Z Lechie Gdansk prišiel do mužstva na polročné hosťovanie Witan Sulaeman. Záhoráci ho chceli získať už v lete, lenže skončil v poľskom klube. „Je to kvalitný, behavý a energický hráč do ofenzívy. S Egym hrávali od 13 rokov v rovnakom indonézskom klube. Prešli všetkými mládežníckymi kategóriami. Sú to najlepší kamaráti.“

Obaja futbalisti majú na naše pomery neuveriteľnú sledovanosť na sociálnej sieti Instagram. K Egymu sa hlási 2,3 milióna priaznivcov, Witan púta pozornosť 1,4 milióna fanúšikov. Len na porovnanie: Milan Škriniar dosahuje číslo 827 000, Marek Hamšík 816 000 a v Trnave hrajúci Martin Škrtel 892 000.

Vysoké čísla ázijského tandemu podnecujú aj záujem o klub, v ktorom pôsobia. „Sú to nenároční chlapci. Milí, usmievaví, prispôsobiví. Ihneď zapadli do mužstva. Človek o nich ani nevie, že sú v Senici. Sú pokojní, nevymetajú žiadne bary. Občas si zájdu nakúpiť, alebo skočia na večeru,“ dodal Balda.

Záhoráci na nete preskočili v sledovanosti aj Slaviu Prahu

Mať v kádri dvoch hráčov, ktorých sledujú na sociálnej sieti 4 milióny fanúšikov, je pre klub veľkým marketingovým bonusom. Veľmi ľahko a najmä rýchlo sa do sveta rozkríkne všetko, čo sa v ňom „šuchne“. Nad takouto formou dobre získanej reklamy nemôže ohrdnúť nos žiaden klub.

„Všetky čísla raketovo rastú najmä vďaka Egymu a Witanovi,“ s potešením priznal Balda. „Na instagrame máme toľko fanúšikov (165 000 - pozn. red.) ako všetky slovenské kluby dohromady. Už teraz sme napríklad preskočili v počte sledujúcich aj Slaviu Praha.“

Cez internet dnes letí všetko rýchlosťou blesku. Prvotné informácie o záujme, nákupe či predaji hráčov sa tiež sondujú online. Senica v tejto oblasti bije našu ligovú konkurenciu. „Na YouTube máme takmer 100-tisíc odberateľov, čo je na slovenské i stredoeurópske pomery naozaj dosť. Ak príde do klubu dobrý hráč a navyše marketingovo známy, automaticky to zvýši povedomie.“