Fanúšikov si získava originálnym spôsobom: Klopp po výhre rozdával fľaše piva!

Futbalisti Liverpoolu po výhre 3:1 skresali stratu na vedúci Manchester City na rozdiel deviatich bodov. Za dôležitými tromi bodmi hnalo „reds“ aj početné zastúpenie fanúšikov.

Aby im nemecký kouč radosť z víťazstva zdvojnásobil, rozhodol sa im za podporu odvďačiť originálnym spôsobom. Pri odchode vzal z tímového autobusu niekoľko pív a rozdal ich niekoľkým priaznivcom, ktorí merali cestu do Londýna.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3