Chelsea v šlágri zdolala Tottenham, Liverpool stiahol stratu na vedúci Manchester City

Futbalisti Liverpoolu vyhrali v nedeľnom súboji 23. kola anglickej Premier League na ihrisku Crystal Palace 3:1.

Na druhom mieste tak majú pred treťou Chelsea, ktorá zdolala Tottenham 2:0, naďalej náskok jedného bodu, v porovnaní s „The Blues" však odohrali o dva zápasy menej.

Liverpool poslal do vedenia už v 9. minúte Virgil van Dijk a druhý gól pridal ešte v prvom polčase Alex Oxlade-Chamberlain. Domáci sa zásluhou Odsonna Edouarda vrátili späť do zápasu, no výsledok spečatil v závere stretnutia Fabinho, ktorý premenil penaltu.

Na Stamford Bridge vládol v polčase bezgólový stav. Londýnčanom zaistili víťazstvo dvomi presnými zásahmi v priebehu ôsmich minút po prestávke Hakim Ziyech a Thiago Silva. Domáci tak ukončili sériu štyroch ligových zápasov bez výhry.

Len bezgólovou remízou sa skončilo stretnutie medzi londýnskym Arsenalom a Burnley, ktoré je v zóne zostupu. Domáci sa síce posunuli v tabuľke pred Tottenham, ten má však o zápas menej.

Premier League - 23. kolo:

Chelsea Londýn - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Góly: 48. Ziyech, 56. Silva

Arsenal Londýn - FC Burnley 0:0

Crystal Palace - FC Liverpool 1:3 (0:2)

Góly: 56. Edouard - 9. Van Dijk, 33. Oxlade-Chamberlain, 90. Fabinho (z 11 m)

Leicester City - Brighton & Hove Albion 1:1 (0:0)

Góly: 47. Daka - 83. Welbeck