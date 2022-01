Hviezdny Cristiano Ronaldo by mohol prísť o státisíce eur: TOTO je podmienka

Podľa správ zo zahraničných zdrojov môže portugalská hviezda Cristiano Ronaldo prísť o 25 % svojho platu, pokiaľ sa Manchesteru United nepodarí kvalifikovať do Ligy Majstrov.

So správou prišiel denník The Atletic. V súčasnosti zarába Ronaldo 522 tisíc eur týždenne. Astronomická čiastka by bola za spomínaných okolností skresaná na 390 tisíc. Za týchto podmienok by prevzal prvenstvo najlepšie plateného hráča „červených diablov“ brankár David De Gea s platom 509 tisíc eur týždenne.

„Nechcem tu byť, aby som bojoval o šieste alebo piate miesto. Som tu, aby som sa pokúsil vyhrať,“ neskrýval v nedávnom rozhovore pre Sky Sports svoje rozhorčenie nad aktuálnymi výsledkami. Manchester United je momentálne až na siedmom mieste tabuľky.